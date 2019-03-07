شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يبحث مع "الأمن القومى الروسى" أوضاع مخيم الركبان بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى الشأن السوري، مع التركيز على الأوضاع فى مخيم الركبان للاجئين.

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الخميس: "إنه تم أيضا بحث زيادة نشاط الاستخبارات الأجنبية قرب الحدود الروسية".

وأضاف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية: "جرى تبادل للآراء كذلك بشأن قضايا التنمية الاجتماعية الاقتصادية الراهنة فى روسيا".