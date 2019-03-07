طيارون يصلون إلى أمريكا... مقاتلات سعودية تتأهب

وتتأهب مقاتلات سعودية للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2019" في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

والتمرين حسبما أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن شري: "أتى ضمن الخطط المعدة مسبقا لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب".

وأكد مسعود بن شري أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة تعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية، موكداً أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.