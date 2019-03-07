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ويخوض لبنان نزاعا على الحدود البحرية مع إسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية إلا أن لبنان وقّع في شباط/ فبراير عام 2018، عقدا مع شركة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حذر إثر لقائه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الشركات النفطية ومن بينها شركة "إيني" الإيطالية من موضوع التعدي على البلوك رقم 9.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يوجه رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حقوقه النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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