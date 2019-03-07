- 1/2
- 2/2
وقالت الخاطر في حديث لقناة "TRT World" نقلته صحيفة "الشرق"، إن الحصار جاء بمثابة اختبار لمدى فاعلية تلك الإصلاحات، مضيفة: "أعتقد أننا اجتزنا الاختبار. جميع المؤشرات تشير إلى أن دولة قطر تشهد ازدهارا مهما في جميع المجالات".
الاتحاد القطري لكرة القدم
وأكملت: "قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بالكامل ولكل البلدان المشاركة والمستفيدة، وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة".
وأشارت الخاطر إلى أنه "بسبب الوضع الدبلوماسي الحالي، من الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات".
يذكر أن منطقة الخليج تشهد أزمة كبيرة بدأت، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بداعي "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة التي تعرضت لحصار وعقوبات من جانب جيرانها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مونديال 2022... الخارجية القطرية: من الصعب الحكم على نية الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.