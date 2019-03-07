وفي التفاصيل، كتبت إحدى المجموعات على فيسبوك تفاصيل الحادثة التي حصلت في لبنان. بعد أن لاحظ شرطي المرور سائقة تتكلم بالهاتف خلال قيادتها للسيارة، قرر الشرطي توقيفها وكتابة ضبط سير بحقها. لكن السائقة لم تستجب للشرطي واستمرت بالتحرك بسيارتها فما كان من الشرطي أن حاول توقيفها من خلال اعتراض طريقها، لكن السائقة استمرت وكادت أن تدهس الشرطي لولا ابتعاده في الوقت المناسب.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... امرأة تحاول دهس شرطي حاول إيقافها بسبب مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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