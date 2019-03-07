الداخلية المصرية تعلن إصابة ضابط ومقتل 7 من عناصر "حسم" بمواجهة في الجيزة

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القاهرة — سبوتنيك. وقالت الداخلية، في بيان لها، إن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تعليمات لعناصر الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات إرهابية لزعزعة الأمن".
© AP Photo / Eman Helal
وأسفرت التحريات، وفقا للبيان، "عن اكتشاف وكر للجماعة الإرهابية بمدينة 6 أكتوبر، وبمداهمة قوات الأمن للوكر، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النار، وتصدت لهم الشرطة، ما أدى لسقوط أربعة قتلى من الإرهابيين".
وعثرت الشرطة على "عبوة ناسفة بسيارة النقل كانت معدة للتفجير، وبعض الكابلات الكهربائية، فضلا عن بندقية آلية ومسدس"، كما عثرت، في الوكر الذي داهمته، على أسلحة ومتفجرات وأدوات تستخدمها العناصر الإرهابية، بحسب البيان.
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