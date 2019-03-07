باسيل: لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوق منطقته الاقتصادية الخاصة

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

نبّه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الخميس إلى عدم المس بحقوق بلاده في المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي يتوقع أنها تحوي مصادر تقليدية للطاقة.

يأتي ذلك، مع عزم إسرائيل وبلدان قبرص الرومية وإيطاليا واليونان، مد خط أنبوب غاز، لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص، وإمكانية مرور الأنبوب من المياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن باسيل وجّه رسائل للأمين العام للأمم المتحدة، والممثلية العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز من إسرائيل لتلك الدول.

وقال باسيل، إن الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار، ستكون فيصلا بشأن مشروع مد خط أنابيب الغاز.

وأكد أن "لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته".

ومنذ 31 يناير / كانون ثاني 2017، يستنفر لبنان كل أدواته المتاحة، للدفاع عن "البلوك رقم 9، في مياهه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، قرب الحدود البحرية مع إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.