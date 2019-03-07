الحلبوسي: التحالف الدولي في العراق لن يشكل تهديداً على إيران

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن وجود التحالف الدولي لمساندة العراق في القضاء على تنظيم داعش لن يشكل أي خطر أو تهديد على جوار البلاد ومن ضمنه إيران.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية للحلبوسي الأربعاء إلى إيران استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها كلا من نظيره الإيراني علي لاريجاني، والرئيس حسن روحاني، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365"، أن اللقاءات ركزت على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والحد من الفكر المتطرف، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء التحديات التي تواجه المنطقة.

وشدد الحلبوسي على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المتعددة ومنها الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة تعاون العراق وإيران مع دول الإقليم".

وأكد أن "وجود التحالف الدولي جاء بموافقة الدولة العراقية، وما زالت البلاد بحاجة لجهود الاستشارات والتدريب والدعم الفني، للقضاء على خلايا الاٍرهاب والفكر المتطرف".

وأردف "كما أن وجود التحالف الدولي لمساندة العراق في القضاء على تنظيم داعش لن يشكل أي خطر أو تهديد على جوار العراق من ضمنه إيران".

وحسب البيان فإن الحلبوسي خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين جدد التأكيد على موقف العراق الرافض للعقوبات الاقتصادية التي تستهدف الشعوب.

وثمّن وقوف إيران إلى جانب العراق في حربه ضد الاٍرهاب، ودعمها لوحدته.

ويستورد العراق الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، كما يستورد مجموعة كبيرة من السلع تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي، ويقول البلدان إنهما سيعملان على رفع قيمته رغم العقوبات الأمريكية على طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.