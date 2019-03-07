عمان والكويت مرشحتان للمشاركة في استضافة مونديال 2022

زيورخ / الخليج 365

ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أنّ عمان والكويت مرشحتان للمشاركة في استضافة فعاليات مونديال 2022، على خلفية مساع توسيع عدد الفرق المشاركة في البطولة المقرر عقدها في قطر إلى 48 فريقا.

وقالت الوكالة، في تقرير لها الخميس، أن احتمالية إدراج عمان والكويت في قائمة الدول المستضيفة لكأس العام المقبل، جاء بالتزامن مع إعلان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، رغبته في إضافة 16 دولة أخرى إلى البطولة، التي تضم 32 فريقا.

وأضافت أن ذلك الطرح من شأنه تخفيف الضغط على ملاعب قطر الثمانية، المخصصة لاستضافة البطولة المذكورة.

غيّر أنها أكدت أن غالبية المباريات سيتم لعبها في قطر ـ التي حظيت بحق استضافة مباريات 32 فريقا ـ على أن يتم لعب المباريات المتبقية في عمان والكويت.

وحسب الوكالة الأمريكية، لن تستضيف الدول التي تقود حصارا ضد قطر، على رأسها الإمارات، أية فعاليات مرتبطة بقرار توسيع فعاليات كأس العام 2022.

ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه البطولة وعدد الفرق المشاركة فيها، الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لمجلس رئاسة الفيفا، إلا في حالة أن قرر "إنفانتينو" تأجيل القرار النهائي إلى مؤتمر الفيفا السنوي في يونيو / حزيران المقبل، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.