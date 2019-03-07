زيورخ / الخليج 365
ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أنّ عمان والكويت مرشحتان للمشاركة في استضافة فعاليات مونديال 2022، على خلفية مساع توسيع عدد الفرق المشاركة في البطولة المقرر عقدها في قطر إلى 48 فريقا.
وقالت الوكالة، في تقرير لها الخميس، أن احتمالية إدراج عمان والكويت في قائمة الدول المستضيفة لكأس العام المقبل، جاء بالتزامن مع إعلان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، رغبته في إضافة 16 دولة أخرى إلى البطولة، التي تضم 32 فريقا.
وأضافت أن ذلك الطرح من شأنه تخفيف الضغط على ملاعب قطر الثمانية، المخصصة لاستضافة البطولة المذكورة.
غيّر أنها أكدت أن غالبية المباريات سيتم لعبها في قطر ـ التي حظيت بحق استضافة مباريات 32 فريقا ـ على أن يتم لعب المباريات المتبقية في عمان والكويت.
وحسب الوكالة الأمريكية، لن تستضيف الدول التي تقود حصارا ضد قطر، على رأسها الإمارات، أية فعاليات مرتبطة بقرار توسيع فعاليات كأس العام 2022.
ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه البطولة وعدد الفرق المشاركة فيها، الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لمجلس رئاسة الفيفا، إلا في حالة أن قرر "إنفانتينو" تأجيل القرار النهائي إلى مؤتمر الفيفا السنوي في يونيو / حزيران المقبل، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمان والكويت مرشحتان للمشاركة في استضافة مونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.