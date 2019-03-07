الإعلان عن #وظائف أكاديمية بـ #جامعة_الملك_عبدالعزيز

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن رغبتها في شغل وظائفها الأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) وبـ(مدرسي لغة) لحمَلة الماجستير والدكتوراه بجميع قطاعات الجامعة، للسعوديين والسعوديات، للعام الدراسي 1440-1441هـ.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، أن وظائف الرجال تتوافر في الكليات التالية: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم بجدة، وكلية الهندسة بجدة، وكلية طب الأسنان، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجدة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب بجدة، وكلية الصيدلة، وكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، وكلية علوم البحار، وكلية الدراسات البحرية، وكلية الحقوق، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية المجتمع، وكلية الدراسات العليا التربوية، وكلية علوم الأرض، وكلية السياحة، وكلية تصاميم البيئة، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الهندسة برابغ، وكلية الطب برابغ، وكلية العلوم والآداب برابغ، ومعهد الاقتصاد الإسلامي، وكلية علوم التأهيل الطبي.

أما الوظائف التي تتوافر في كليات الطالبات فتشمل: كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية التمريض، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الطب بجدة، وكلية الحقوق، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الصيدلة، وكلية الاقتصاد المنزلي، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية المجتمع، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الأعمال برابغ، وكلية العلوم والآداب برابغ، وكلية الهندسة، وكلية الطب برابغ، وكلية الدراسات العليا التربوية، وكلية السياحة، وكلية علوم التأهيل الطبي، ومعهد الاقتصاد الإسلامي، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومركز تبادل العلوم والثقافة الصينية.

وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن الشروط العامة تشمل: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، واجتياز المتقدم الإجراءات النظامية المتبعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس ووظائف مدرسي اللغة، وألا يكون المتقدم من شاغلي الوظائف الحكومية.

أما الوثائق المطلوبة عند التقديم فتتضمن صورة من المؤهلات العلمية، وصورة من شهادات الخبرة العملية، ومعادلة المؤهلات العلمية لمن حصل عليها من غير الجامعات السعودية.

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/5JwtVZ؛ وذلك من يوم الأحد المقبل 3 رجب 1440هـ، حتى يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.