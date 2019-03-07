36 مرشحا لجائزة الصحافة العربية بدبي

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جائزة الصحافة العربية بدبي

كشف نادى دبى للصحافة، ممثلا فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء 36 مرشحا لنيل الجائزة فى دورتها الثامنة عشرة، من مختلف أنحاء الوطن العربى وخارجه، إضافة إلى المؤسسات الصحفية المرشحة للفوز ضمن فئة الصحافة الذكية. وسيتم تكريم الفائزين يوم 28 مارس الجاري ضمن الحفل السنوي الكبير الذي يقام ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربي بحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم.

وأعرب جاسم الشمسي، نائب مدير الجائزة، عن تقديره الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الجائزة ولجانها المتخصصة على صعيد تطوير الجائزة. وأشار إلى أن المكانة التي أصبحت تتمتع بها على مستوى العالم العربي هي نتاج عمل جاد للتطوير المستمر، شارك فيه لفيف من رموز الصحافة وأعلامها في المنطقة، في حين تمكنت مجالس