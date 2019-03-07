الرئيس السوداني يعزل محافظ البنك المركزي

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الرئيس السوداني عمر البشير

قرر الرئيس السوداني عمر البشير، إعفاء محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، وتكلف حسين يحيى جنقول بالمنصب. وكان البشير عين الزبير في سبتمبر من العام الماضي، خلفا لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة بعد وفاة المحافظ الأسبق حازم عبد القادر. ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيرا. وفي 25 فبراير الماضي، أصدر البشير، قرارا بتعيين وزيرًا جديدًا للمالية، وذلك بعد يومين من خطابه السياسي، الذي أعلن فيه فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وتأجيل التعديلات الدستورية.

وكلَف البشير بموجب القرار وزير الدولة مصطفى يوسف حولي، بمهام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بعد يوم من فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق وحكومات الولايات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية. وجدّد البشير، دعوته إلى المعارضين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب.وتابع: