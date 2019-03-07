انت الان تتابع تونس تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتخابات تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء، تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، إذ أكدت أن الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية في 10 نوفمبر. وفي أول يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستُنجز في موعدها. وأظهر الشاهد ”حرصه“ على تنظيم الاستحقاقات القادمة في مواعيدها، رغم ما تردد عن سعي السلطات إلى تأجيلها، بسبب الأزمة المستمرة بين الحكومة والرئاسة.
وأكد الشاهد في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن تتضافر جهود الطبقة السياسية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشددًا على ”ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل مواعيد الانتخابات“.وكان الرئيس المستقيل للهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حذر من أن تأجيل المواعيد الانتخابية ”يشكل مخاطر على
وأكد الشاهد في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن تتضافر جهود الطبقة السياسية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشددًا على ”ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل مواعيد الانتخابات“.
وكان الرئيس المستقيل للهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حذر من أن تأجيل المواعيد الانتخابية ”يشكل مخاطر على المسار الديمقراطي“، معتبرًا أنه ”لا يوجد في الظرف الحالي ما يستوجب تأجيل الاستحقاقات المقبلة“.
ودعا التليلي المنصري، وقتذاك، إلى النأي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن الصراعات السياسية، واعتبارها ”خطًا أحمر".
اقرأ أيضا: بعد الإضراب.. تونس تقرر رفع رواتب 670 ألف موظف عام
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.