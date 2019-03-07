تونس تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية

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انتخابات تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء، تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، إذ أكدت أن الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية في 10 نوفمبر. وفي أول يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستُنجز في موعدها. وأظهر الشاهد ”حرصه“ على تنظيم الاستحقاقات القادمة في مواعيدها، رغم ما تردد عن سعي السلطات إلى تأجيلها، بسبب الأزمة المستمرة بين الحكومة والرئاسة.

وأكد الشاهد في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن تتضافر جهود الطبقة السياسية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشددًا على ”ضرورة تنقية المناخ السياسي قبل مواعيد الانتخابات“.وكان الرئيس المستقيل للهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، حذر من أن تأجيل المواعيد الانتخابية ”يشكل مخاطر على