سيارة "التنين المجنح" كهربائية رياضية في معرض جنيف

كشفت شركة "ريماك" الكرواتية المصنعة للسيارات عن طرازها الرياضي الكهربائي الجديد C-Two، ضمن مشاركتها بفعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في دورته رقم 89 لعام 2019.

كانت شركة "ريماك" أعلنت، العام الماضي، عن تحضيرها للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها خلال عام 2019 الجاري، بطريقة خاصة تناسب هذا الحدث المهم، وكشفت عن نيتها طرح نسخة خاصة من سياراتها الرياضية تخلد بها هذه المناسبة.

وطرحت الشركة النسخة الأولى من هذا الطراز، العام الماضي، وجاء طرحها لنسخة خاصة منه خلال فعاليات المعرض السويسري توثيقا لمرور عشر سنوات على تأسيسها عام 2009.

ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية من عرض الطراز الجديد بمعرض جنيف، حيث حظي باهتمام الحاضرين من الجمهور والخبراء لتفرده في التصميم والإمكانيات، بما جعل البعض يطلق على الموديل اسم "التنين المجنح"، خاصة عند فتح أبواب السيارة لأعلى.

وتعمل النسخة الخاصة من طراز C-Two بمحرك كهربائي خارق تصل قوته لـ1914 حصانا، مع عزم دوران 2300 نيوتن متر، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.85 ثانية فقط، ما يجعل أسرع سيارة كهربائية مشاركة بالمعرض السويسري هذا العام.