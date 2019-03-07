شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، غارات على أهداف فى قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضا خالية فى محيط الميناء الجديد غرب خانيونس عدة مرات، مما أحدث دوى انفجارات ضخمة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط فى منطقة مفتوحة.