إعلام: مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري

ووقع تبادل إطلاق النيران على الطريق الدائري، وهو طريق شهير يحيط بمعظم مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حسب بوابة الأهرام المصرية. ونقل التلفزيون المصري عن مصادر أمنية إصابة ضابط بجروح ومقتل عدد من "الإرهابيين" في تبادل إطلاق النيران.

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