- 1/2
- 2/2
القاهرة- سبوتنيك. بحسب "راديو دالسان" الصومالي: "هز انفجار سيارة ضخم المسرح الوطني بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.
© REUTERS / Feisal Omar
وبحث فرماجو مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسريع التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي لخلق أجواء ملائمة للتجارة والإستثمار التي تعود بالفائدة على شعوب المنطقة.
واتفق الجانبان على أهمية قيام دول المنطقة بالمشاركة في تعاون أقوى وتسوية الخلافات عن طريق الدبلوماسية والحوار، كما توصلا إلى أن عودة تعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا مهمة للغاية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر دوي انفجار كبير بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.