وأصيب الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد برصاص القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة. وأكد مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بأن الطفل أبو زيد كان أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة إسرائيل خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع "ملكة" شرق مدينة غزة. وأصيب ستة مواطنين بجروح مختلفة برصاص القوات الإسرائيلية، نقلوا على أثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.