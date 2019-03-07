مبادرة سودانية تدعو لتكوين مجلس رئاسي بزعامة البشير

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ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، طرحت المبادرة أيضا تأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لعامين.
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
واقترح رئيس التحالف بالإنابة رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب.
وشهدت المبادرة أيضا اقتراح أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة، كما اقترح التحالف في مبادرته مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020.
وفيما يخص حالة الطوارئ، أشارت المبادرة إلى ضرورة أن تكون ستة أشهر بدلا من عام وتمدد حال استمرت الدواعي.
كما دعا التحالف لإلغاء بندين من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها في أمر الطوارئ الثاني وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.
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