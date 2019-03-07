لبنان يرفض المساس بحقوقه في خط الغاز الإسرائيلي مع قبرص واليونان

القاهرة —سبوتنيك. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام: "وجه وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإلى وزراء خارجية قبرص، واليونان، وإيطاليا بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بين إسرائيل، وقبرص، واليونان، ومن ثم إلى إيطاليا".

وبحسب الوكالة، "نبه الوزير باسيل إلى "عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة". وأكد أن "لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته".