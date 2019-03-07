الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا ثانيا خلال ساعات في الضفة

نابلس / قيس أبو سمرة / الخليج 365

هدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة برقة بمحافظة نابلس، وشرعت بهدم منزل مكون من طبقتين قيد الإنشاء.

وأضاف الشهود، إن المنزل يعود للمواطن مشير سليمان سيف، ويقع في حي المسعودية.

ولفت الشهود أن القوات سلمت "سيف" فجر اليوم إخطارا بهدم منزله، ثم شرعت بعملية الهدم، بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق تصنف "ج" حسب اتفاق أوسلو.

Advertisements

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريًّا وأمنيًّا.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي وقت سابق فجر اليوم هدم الجيش الإسرائيلي، منزل الفلسطيني عاصم البرغوثي، المتهم بتنفيذ هجوم مسلح قتل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب ثالث، نهاية العام الماضي.

ويقع المبنى في بلدة كوبر بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مراسل الخليج 365 بالضفة الغربية، دهمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة كوبر، وحاصرت منزل عائلة "البرغوثي" برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بعملية الهدم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.