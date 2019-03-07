الجيش الإسرائيلي يهدم منزل عاصم البرغوثي

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، منزل الفلسطيني عاصم البرغوثي، المتهم بتنفيذ هجوم مسلح قتل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب ثالث، نهاية العام الماضي.

ويقع المبنى في بلدة كوبر بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مراسل الخليج 365 بالضفة الغربية، دهمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة كوبر، وحاصرت منزل عائلة "البرغوثي" برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بعملية الهدم.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل، بين عشرات الشبان، والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وتتهم إسرائيل "البرغوثي" بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار يوم 9 ديسمبر / كانون الأول الماضي، جرح فيها نحو 8 مستوطنين على الأقل قرب مستوطنة عوفرا، وتنفيذ عملية إطلاق ثانية قُتل فيهما جنديان إسرائيليان وأصيب ثالث في موقف حافلات قرب مستوطنة جفعات اساف في 12 من ذات الشهر.

ويوم العملية الثانية قرب مستوطنة عوفرا، قتلت قوة إسرائيلية صالح البرغوثي (شقيق عاصم)، خلال محاولة اعتقاله؛ بتهمة المشاركة في تنفيذ العملية.

واعتقل "عاصم البرغوثي"، يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مطاردة دامت نحو شهر.

وقال شهود عيان للأناضول، إن القوات صادرت مركبة عمر البرغوثي والد "عاصم وصالح"، المعتقل في السجون الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.