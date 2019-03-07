وقفة لعشرات المصريين أمام القنصلية الماليزية في إسطنبول

إسطنبول / صهيب قلالوة / الخليج 365

نظّم بضع عشرات من المصريين مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية، أمام القنصلية الماليزية في مدينة إسطنبول، للمطالبة بعدم تسليم معارضين مصريين في ماليزيا، على خلفية تقارير تفيد بترحيل أربعة منهم إلى القاهرة.

وبحسب المنظمين، هدفت الوقفة إلى "مطالبة السلطات الماليزية بعدم القيام بترحيل مخالف للقانون وحقوق الإنسان، بحق معارضين مصريين، وتسليمهم إلى النظام المصري"، خاصة بعد تقارير نشرت خلال اليومين الماضيين تفيد بترحيل أربعة منهم إلى القاهرة.

ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا ترسلوهم إلى الموت"، وهتف المحتجون "يسقط يسقط حكم العسكر".

كما طالب المنظمون بـ "ضرورة تدخل أممي واضح، لحماية المصريين المظلومين الذين فروا من بلادهم بعد الانقلاب العسكري عام 2013".

وندد "ممدوح إسماعيل"، عضو البرلمان المصري السابق بإمكانية قيام السلطات الماليزية من قرار متعسف مخالف للقانون ولحقوق الإنسان، من خلال ترحيل معارضين مصريين مضطهدين من السلطات ببلادهم، وفق قوله.

Advertisements

وطالب إسماعيل خلال كلمة له بالوقفة "السيد مهاتير محمد والحكومة الماليزية بالالتزام بحقوق الإنسان وعدم ترحيل المصريين المعارضين المتواجدين في ماليزيا".

واعتبر أنه في حال ثبت حدوث ذلك الترحيل فإنه يعد "جريمة سياسية وحقوقية وأخلاقية، يجب إيقافها فوراً بكل الطرق، حيث من المعلوم لدى الجميع أن النظام الحاكم في مصر لا يعتد بقانون أو بحقوق الإنسان أو أي مبادئ"، وفق تعبيره.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية ذكرت خلال اليومين الماضيين، أن ماليزيا سلمت أربعة مصريين إلى القاهرة، دون أن تؤكد ذلك أي من السلطات الماليزية أو المصرية.

وبحسب بعض تلك التقارير فإن تسليم المصريين الأربعة جاء بسبب مخالفات أمنية أو في الإقامة بماليزيا، في حين ذكرت أخرى أنهم معارضون مطلوبون للسلطات المصرية على ذمة قضايا.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الجهات الماليزية حتى الساعة 19 بتوقيت غرينتش، حول مدى صحة المعلومات المتداولة.

وذكر بعض النشطاء المعارضين للسلطات في مصر، مساء الأربعاء، أن المصريين الأربعة متواجدون حالياً في تايلاند، حيث تم ترحيلهم من خلال رحلة ترانزيت من كوالمبور إلى تايلاند، ومن ثم من المقرر إرسالهم إلى القاهرة، في وقت لم يشيروا إليه، دون أن يتسنّ التأكد من دقة تلك المعلومات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.