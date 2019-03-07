خلال محاولة تسلل فاشلة بـ #الجوف.. مقتل عدد من #مليشيا_الحوثي

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادي ميداني، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الجوف اليمنية.
ودارت المواجهات عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه جبال «الربعة»، الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، إلا أن قوات الجيش أحبطت تلك المحاولة.
وبحسب موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني؛ فقد أسفرت المواجهات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا، بينهم مشرفها في الجبهة المدعو عارف سالم مشير الغري، من مديرية رازح بمحافظة صعدة، وجرح آخرين.
وكانت قوات الجيش الوطني في المحور الشمالي بقيادة العميد هيكل حنتف، قد حررت الثلاثاء، سلسلة جبال «الربعة» الاستراتيجية وجبال «بركان»، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي تكبّدت خسائر كبيرة العدد والعدة.
وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، قد شنّت الثلاثاء، ثلاث غارات على معسكر للحوثيين في منطقة بني جمعان بحجة، كما استهدفت -بستّ غارات- معسكرًا للمليشيا في وادي المفخاذ بمحافظة عمران، وأيضًا قامت مقاتلات التحالف بقصف مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي في جبهة حجور.
في السياق ذاته، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران مصرعهم، بينهم قيادي ميداني، الثلاثاء، خلال المعارك الضارية التي خاضتها قبائل حجور مسنودة بمقاتلات التحالف، في عدد من مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وتمكّنت قبائل حجور من صدّ هجوم مكثف للمليشيا على شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، شمالي حجة.
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