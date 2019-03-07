الأمير هاري وميجان ماركل يشاركان بفعالية عن التغيير المجتمعي

انضم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى مشاهير منهم عارضة الأزياء ناعومي كامبل والمغني ليام باين، الأربعاء، في يوم "وي" للاحتفاء بمشاركة الشبان في إحداث تغيير مجتمعي إيجابي.

يشار إلى أن احتفالية يوم "وي" (نحن) في ويمبلي بلندن حضرها أكثر من 12 ألفا من الطلاب والمدرسين.

وألقى الأمير هاري كلمة وانضمت إليه بعد ذلك زوجته الحبلى، التي ظهرت بشكل مفاجئ ولم يكن من المتوقع أن تحضر.

ووقع الاختيار على الحضور في يوم "وي" بعد أن أتموا جميعهم برنامجاً دراسياً مدته عام عن المواطنة، قاده كريج كيلبرجر وشقيقه مارك مؤسسا "وي" اللذان افتتحا الحدث مع الأمير هاري.

وكان الأمير هاري تحدث من قبل في يوم "وي" عام 2014 وفي يوم "وي" في تورونتو عام 2017.