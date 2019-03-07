هيئة رقابية أمريكية تكتشف مادة مسرطنة في 3 مستحضرات تجميل

دعت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بالكونجرس، إلى تحديث قواعد السلامة المتعلقة بمستحضرات التجميل بعدما أصدرت تحذيراً للمستهلكين بعدم استخدام 3 منتجات للتجميل تبيعها متاجر "كليرز" بسبب احتوائها على مادة "الأسبستوس" المسببة للسرطان.

وقالت الإدارة إنها ستتعاون مع الكونجرس لتحديث الإطار التنظيمي، الذي تعمل الإدارة بموجبه منذ أكثر من 80 عاماً فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.

وذكرت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أي شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأمريكيين بفحص منتجاتها.

وفي تحذيرها بخصوص "كلير"، حددت الإدارة مستحضرات ظلال الجفون وتحديد الوجه والبودرة المضغوطة، وأشارت إلى بودرة التلك المستخدمة في تلك المستحضرات.

وقالت كليرز، التي تعافت من الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "لا توجد أي أدلة على أن أي منتج تبيعه كليرز غير آمن".

لكنها ذكرت أنها سحبت المنتجات الـ3 المذكورة من متاجرها لدواعي الحذر وكذلك "أي منتج تجميل آخر يحتوي على بودرة التلك".