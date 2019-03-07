شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يؤكد دعمه لوزير الدفاع فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز دعمه لوزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزوانى فى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها فى يونيو القادم.

وقال ولد عبد العزيز للصحفيين، فجر الخميس فى ختام اجتماع للحزب الحاكم فى نواكشوط شارك فيه، إن الحزب يقف خلف المرشح الغزوانى وهو مرشح توافقي.

وأضاف الرئيس الموريتاني، الذى كان يرد على سؤال صحفى إن كان يدعم ترشح ولد الغزواني، فقال: "أكثر من ذلك.. أكثر من ذلك، إنه صديقى ورفيق دربي، وأنا أدعم ترشحه".

وأضاف ولد عبد العزيز: "هو ترشح بصفته مواطناً موريتانياً، وأنا أدعمه وتدعمه الحكومة والحزب الحاكم والأغلبية، ويسانده قطاع واسع من الشعب الموريتاني".



وقال عبدالعزيز : "هنالك مواطن موريتانى حر، أنا لم أقدمه، هو من قدم نفسه وترشح، وأنا أدعمه بقوة وكل من يأتمر بأمرى يدعمه".

وخلص ولد عبد العزيز، فى تصريحه المقتضب إلى القول: إنه يدعم ولد الغزوانى "لأسباب عديدة"، دون أن يشرح هذه الأسباب".

وكان وزير الدفاع الموريتانى الفريق أول محمد ولد الغزوانى قد أعلن رسميا يوم الجمعة الماضى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى موريتانيا خلال شهر يونيو المقبل.



وقال الغزوانى خلال مهرجان شعبى حاشد فى ملعب شيخا وسط نواكشوط إنه يدعو الموريتانيين لانتخابه وتعهد بإصلاحات فى جميع المجالات وأن يكون رئيسا لجميع الموريتانيين من مختلف المشارب.



وثمن الغزواني، الذى كان قائد لأركان القوات المسلحة الموريتانية، طيلة السنوات العشر الماضية ما تحقق خلال حكم الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز.