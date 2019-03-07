الرئيس العراقي: هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا

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© REUTERS / POOL
وأوضح أن هناك تعاون بين الحكومة العراقية وسوريا في الجوانب العسكرية والأمنية باعتبار أن الخطر مشترك.
وأشار صالح إلى أن هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا. كما أكد أن القضاء العراقي هو من سيتولى مقاضاة المقاتلين الفرنسيين، لأنهم متهمون بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن ذلك تم التباحث فيه مع الرئيس الفرنسي.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن التلكؤ في حسم التشكيلة الحكومية مرتبط بالخلافات السياسية، مضيفا: "الانتهاء من تشكيل الحكومة قريبا مع انطلاق الدورة التشريعية".
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