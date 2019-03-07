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© REUTERS / Ahmed Jadallah
وأكد أن "السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميا، إضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وكذلك تصدير الغاز المسال".
ولفت الوزير السعودي، الانتباه إلى أن المملكة تبني مصنعا للنحاس والعوازل ما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن 60 بالمئة من أجزاء السيارة ستصنع في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن رسميا عن موعد طرح "أرامكو" للاكتتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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