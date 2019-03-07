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السعودية تعلن رسميا عن موعد طرح "أرامكو" للاكتتاب

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© REUTERS / Ahmed Jadallah

وقال الفالح، في تصريحات، خلال زيارته مساء أمس الأربعاء لمصانع صدارة وساتورب في الجبيل الصناعية: "يجري العمل على طرح أرامكو والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين"، مضيفا أن " تمتلك أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي… المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين وراء جعل البيئة الاستثمارية السعودية الأفضل"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأكد أن "السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميا، إضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وكذلك تصدير الغاز المسال".

ولفت الوزير السعودي، الانتباه إلى أن المملكة تبني مصنعا للنحاس والعوازل ما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن 60 بالمئة من أجزاء السيارة ستصنع في السعودية.

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