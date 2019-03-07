الوليد بن طلال: أتخذ أهم قراراتي أثناء المشي (فيديو)

ويظهر على مقطع الفيديو الكاتب أحمد العفرج مع الأمير وليد بن طلال، حيث قال: "أهم شيء لدي هو المشي في البر، في عطلة نهاية الأسبوع أمشي على الأقل ساعتين إلى 3 ساعات، ومعظم إن لم تكن كل قراراتي الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارستي رياضة المشي"، وشدد الأمير على أهمية ممارسة الرياضة فالعقل السليم في الجسم السليم.
بدأ الأمير في ممارسة المشي منذ أكثر من 50 سنة، وأضاف في هذا الصدد: "أمشي يوميا ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل أو على الدراجة الهوائية".
وعلق الكاتب، أن الأمير يمشي 9 كم في الساعة، قائلًا: "فهو تعدى المشي إلى السعي، هو يسعى أكثر وأنا لا أستطيع ألاحقه أنا أمشي 5 كيلو بالساعة".
كما تحدث الأمير عن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة القوية بين الهلال ووصيفه النصر، وأشار: "المنافسة شرسة بين الفريقين والخصمين اللّدودين، وأعتقد الهلال أقرب لتحقيق الدوري، لكن الكرة مستديرة ونهاية المطاف لا يعرف المتصدر والفائز إلا بنهاية الدوري".
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