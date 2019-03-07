الان تتابع هواوي تتهم واشنطن بقرصنة خوادمها وسرقة رسائل إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365: اتّهمت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” الخميس الحكومة الأميركية بقرصنة خوادمها وسرقة رسائل إلكترونية خاصّة بها. وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، خلال مؤتمر صحافي إنّ الحكومة الأميركية “قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا”، من دون أن يقدّم أيّ دليل على هذه الاتّهامات.

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