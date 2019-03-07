قوات ليبية تستعد للالتحاق بقوة عسكرية متجهة للجنوب الغربي وغرب البلاد

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بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "قوة من الكتيبة 165 مشاة التابعة للواء 73 مشاة بجاهزية كاملة تتحرك بأمر اللواء على القطعاني آمر اللواء 73 مشاة للالتحاق بقوات الجيش الليبي المتحركة. باتجاه الجنوب الغربي والغرب الليبي".
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وقال المصدر إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وأوضح المركز في بيانه أن "الحاضرون ناقشوا خلال الاجتماع عدة محاور أهمها تقصي سبب حدوث الإصابة أو العدوى والأماكن المحتملة التي قد تكون تمت فيها الإصابة وكذلك محاولة معرفة الأسباب البيئية التي ساهمت في رجوع المرض لليبيا، حيث أنه تم تسجيل حالات سابقة في أوباري وغدامس".
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