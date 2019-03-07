الحوثي: نظام السودان يسد عجزا في مقاتليه باليمن والأولى عجز الاقتصاد

القاهرة — سبوتنيك. وغرد الحوثي، والذي يشغل رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على موقع التدوين "تويتر": "نظام السودان يسد عجزا في مقاتليه باليمن بإرسال جدد بدلا عن قتلاه".

وأضاف: "كان الأولى بهذا النظام أن يسد عجز الاقتصاد أقل تقدير بمقايضة السعودية وحلفائها إنهاء الأزمة الذي يعني منها أبناء الشعب السوداني العزيز مقابل استمرار سفك دماء مجنديه".

وأردف: "لكن يبدو أن النظام لا يتقن غير سفك الدماء بالداخل والخارج".

ونصح الحوثي المعارضة السودانية بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وقال: "البشير يحضر لعقد لقاء مع قيادات المعارضة السودانية. فإن صح ذلك فإنني أنصحها بأن تقف إلى جانب الشعب برفض اللقاء قبل إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها بالمخالفة للدستور السوداني".

وتابع: "كما أنصح الشعب السوداني بمطالبة نواب الشعب برفض الطوارئ للسبب ذاته. فلن يفي النظام بوعد غير الطوارئ".

ومنذ مارس/آذار 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم البشير طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".