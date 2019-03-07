مركز مكافحة الأمراض الليبيي يعلن اكتشاف أول إصابة بمرض الملاريا في العاصمة طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "بعد تسجيل حالة للملاريا ببلدية أبوسليم عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، اجتماعا طارئا بعميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي في مقر المركز بالعاصمة طرابلس".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع جاء بعد أن أكد مختبر أبحاث الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة طفلة من سكان بلدية أبوسليم تبلغ من العمر أربعة شهور بمرض الملاريا، وأنه ليس لها ولا لعائلتها أي تاريخ سفر لأي منطقة موبوءة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع حضره كل من نائب مدير عام المركز ومدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام ومدير إدارة الخدمات الصحية بطرابلس ومشرفي الرصد والتقصي بمدينة طرابلس ومندوب عن إدارة الصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية ومدير مكتب الصحة ببلدية طرابلس المركز".