انت الان تتابع هل تسببت زيارة الأسد إلى إيران في استقالة ظريف؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بشار الأسد

أعلن نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، اليوم الأربعاء، أن فيلقه هو من دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران في زيارته الأخيرة، إذ قال قاني: «فيلق القدس هو من دعا الأسد إلى طهران، والرئيس روحاني كان على علم بزيارة الأسد، لكن يبدو أنه غفل عن إبلاغ ظريف، وهذا الأمر يعود للحكومة»، مضيفًا: «زيارة الأسد إلى طهران كانت مهمة حساسة، ومن كان ينبغي أن يعلم بها أعلمناه، ومن كان لا ينبغي أن يعلم بها، لم نعلمه»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتابع: «هناك خلافات كثيرة في وجهات النظر بين الحكومة وفيلق القدس، لكن في النهاية هذه الحكومة حكومتنا، وماء وجهها من ماء وجهنا، ونحن نعمل مع جميع أعضائها». وأضاف أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، صديق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفيلق القدس يقف إلى جانب الحكومة الإيرانية. وكان