في مغامرة «الصواريخ الروسية».. أردوغان يتحدى وأمريكا تهدد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مع اشتداد التوتر والتحدي بين واشنطن وأنقرة .. يخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مغامرة "الصواريخ الروسية " خارجًا عن الوصاية الأمريكية، أملا في استقلالية القرار السياسي، متوجها إلى روسيا عدو أمريكا التقليدي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء ، إن صفقة "إس- 400" الروسية تمت، ولا يمكن التراجع عنها أبداً، معلنا عقد صفقات أخرى مع روسيا .

وجاء تصريح أردوغان الذي يحمل كثيرا من التحدي، بعد أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء ، أن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح، أنه إذا مضت قدماً في شراء منظومة «إس-400» الدفاعية الروسية، فإن واشنطن ستعيد تقييم مشاركة أنقرة في برنامج طائرات «إف-35» المقاتلة.

ماذا قال أردوغان؟

وأضاف أردوغان :"قد تتم دراسة شراء منظومة "إس-500" من روسيا بعد شراء نظام "إس-400".

وفي مقابلة مع "قناة 24"، قال أردوغان إنه يجب ألا تسعى الولايات المتحدة لتأديب تركيا من خلال إجراءات تجارية، مضيفاً أن تركيا لديها إجراءاتها التي أعدتها.

وكان أردوغان، قد صرح في مستهل لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بأن بلاده تتعرض لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بسبب صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيًا.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي في وقت سابق إن نصب صواريخ "إس-400" في أراضي تركيا سيبدأ في أكتوبر 2019.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي.



ورداً على التصريح الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن على حلفاء أنقرة ألا يتدخلوا في شرائها منظومات دفاعية من دول لا تنتمي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، لأن دول الحلف رفضت طلبات لشراء تلك الأسلحة منها.

وأضاف:" إذا كان حلفاء أنقرة لا يريدون إعطاءها منظومات دفاعية فلا يسعهم التدخل عندما تشتري احتياجاتها من خارج حلف الأطلسي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة لقناة "أن تي في" التركية: "نرفض فرض أمريكا علينا شرط إلغاء صفقة منظومة إس — 400 من أجل بيع منظومة باتريوت".





وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم جدوى النقاش حول صفقة شراء أنقرة للمنظومة الروسية، على اعتبار أن الصفقة قد تمت.



ومنح مسئولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة باتريوت.

كيف ردت روسيا؟



وقال مدير قسم منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، إن محاولات واشنطن إحباط صفقة "إس-400" مع تركيا يدل على ضعفها في سوق الأسلحة.

وأضاف يرماكوف لوكالة "سبوتنيك: "يجري حالياً تنفيذ عقد توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا ويجري تنفيذها وفق الجدول الزمني بدقة.



ومن المفترض أن يتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الحالي.

نحن على علم بالضغط الذي مارسته واشنطن بشكل غير رسمي على أنقرة من أجل إحباط هذه الصفقة".

وتابع "وهذا دليل على ضعف موقف الولايات المتحدة، وهو عدم القدرة على تقديم سعر وجودة أفضل للمنتجات العسكرية في السوق العالمية أكثر مما نقدمه نحن".

وقال إن واشنطن "لا تمتلك سوى قوة ضغط سياسي غير مجدية، لكن الدول ذات السيادة، لا تمتثل إلى مثل هذه الضغوط".

واختتم قائلا " نحن نقدر تقديرا عاليا الموقف المسؤول من القيادة التركية ، التي أكدت مرارا وتكرارا أنه لا يوجد طريق العودة في إطار هذا العقد. نحن نفهم تماما رغبة أنقرة في الحصول على نظام الدفاع الجوي، الذي من شأنه أن يلبي على أفضل وجه المصالح الأمنية لتركيا".

صفقة "أف 35" في خطر

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية،الأربعاء، إن إقدام أنقرة على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا ببرنامج مقاتلات أف 35 الأمريكية.

وقال روبرت بالادينو، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية "حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل (لنظام الدفاع الجوي الروسي) إس-400 سيؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة إف-35 ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا".

وأكد قائد القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال كورتيس سكاباروتي، أنه سيوصي الولايات المتحدة بعدم بيع طائراتها المقاتلة من طراز إف 35 ذات التقنية العالية إلى تركيا، إذا مضت أنقرة قدما في خططها لشراء منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي "إس- 400".

أوضح سكاباروتي أن على تركيا- عضو الناتو- أن تعيد النظر في خطتها لشراء منظومة إس 400 من روسيا هذا العام، أو تخسر الطائرات والأنظمة العسكرية الأميركية الأخرى. وقال إن منظومة "إس- 400" ستكون تهديدًا للطائرة إف 35.

تعليقات سكاباروتي هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات الأميركية لتركيا حول خططها لشراء إس 400.

واشتكت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآخرون من الناتو مرارا من الشراء، بقولهم إنه لا يتوافق مع الأنظمة الحليفة الأخرى وسيمثل تهديدا أمنيا.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على بيع 100 من أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس من هذا الطراز إلى تركيا، وسلمت حتى الآن طائرتين. لكن الكونغرس أمر العام الماضي أمر بتأجيل عمليات التسليم في المستقبل.

جاءت تصريحات سكاباروتي في أعقاب تحذير أصدره نائب الرئيس مايك بنس الشهر الماضي في مؤتمر أمني دولي في ميونيخ.

خلال كلمته، قال بنس إن الولايات المتحدة "أوضحت أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم حلفاء الناتو بشراء أسلحة من خصومنا. لا يمكننا ضمان الدفاع عن الغرب إذا كان حلفاؤنا يعتمدون بشكل متزايد على الشرق".

