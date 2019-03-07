ليبيا: قوة عسكرية تابعة لقيادة الجيش الليبي تستعد لتنفيذ مهام جديدة

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بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".
© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
يشار إلى أن نشطاء وإعلاميين ليبيون قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة باسم "تأمين العاصمة".
واقترب الجيش الليبي من عملية تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي من إنجاز مهامها بطرد زمر العصابات الإجرامية الوافدة وشراذم الإرهابيين من بلادنا والقضاء عليهم.
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