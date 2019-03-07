شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء العراقي: وضعنا خططاً ستقضي على فلول "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - بشرى المظفر | منذ ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 6 مارس 2019 / 18:34

أكدت الحكومة العراقية وضع خطط كفيلة بالقضاء على تنظيم "داعش" الارهابي من خلال ملاحقة فلوله في جميع الاراضي العراقية.



وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "العراق وضع الخطط الكفيلة للقضاء على داعش الارهابي من خلال الملاحقة المستمرة لفلول الارهاب في جميع الاراضي العراقية". وأشار الى ان "القوات الامنية تسير بخطى ثابتة للقضاء على الارهاب اينما وجد في العراق، وتدمير اوكارهم في مختلف المناطق".

ميدانياً، ذكر بيان عن "خلية الإعلام الامني" ان "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا داعش في بلدة المقدادية التابعة الى محافظة ديالى". وأضاف انه "خلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة ما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في اطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".

وفي محافظة صلاح الدين.