شكرا لقرائتكم عقد القمة العربية الاقتصادية بالتزامن مع «السياسية» في تونس نهاية الشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 6 مارس 2019 - اخر تحديث في 6 مارس 2019 / 22:54

اختتمت (الأربعاء) في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة الصومال خلفاً للسودان.



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وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

وقال أبوالغيط إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقاً تاماً، مضيفاً إن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.

ولفت إلى أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الحالي بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقاد القمة.

يذكر أنه تم على هامش أعمال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا برئاسة المملكة، واجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة ومشاركة المملكة.