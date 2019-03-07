محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس خلال اتصال هاتفي ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية. ونقل سموه إلى الرئيس ماكي سال خلال الاتصال تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين، معرباً سموه عن تمنياته للشعب السنغالي التقدم والازدهار والاستقرار.

من جانبه أعرب الرئيس السنغالي عن جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس خلال اتصال هاتفي محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ونقل سموه إلى الرئيس النيجيري خلال الاتصال الهاتفي تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده وتحقيق طموحات شعبه والمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تحرص على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع نيجيريا بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين، معرباً سموه عن تمنياته للشعب النيجيري دوام الرفعة والتقدم.

من جانبه أعرب الرئيس النيجيري عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه نيجيريا وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها استمرار التقدم والرخاء.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، اتصالا هاتفيا من سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة.

وبحث سموه والمستشار النمساوي - خلال الاتصال الهاتفي - علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان التعاون والعمل المشترك بشأن عدد من المجالات والقضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وام