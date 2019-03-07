«سيتي» يخطط للاستثمار في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت صحيفتا الجارديان والصن البريطانيتان عن عزم إدارة نادي مانشستر سيتي الذي تعود ملكيته لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة توسيع ملكيته الكروية بناد هندي بعدما اشترى مؤخراً أسهماً في نادي سيشوان جيونيو الصيني.

وتريد مجموعة سيتي للكرة التي تملك نادي مانشستر سيتي ونيويورك سيتي وملبورن سيتي وتملك اسهما في نادي يوكوهاما مارينوس الياباني وجيرونا وسيشوان ناهيك عن مكاتب تسويق في أبوظبي ولندن وسنغافورة أن تكون لها قدم في الدوري الهندي لكرة القدم وعلق المدير التنفيذي فيران سوريانو: لدينا بعض الاهتمام ببعض الأسواق والبلدان التي تهتم بالكرة مثل الصين والهند لذا هناك فرصة في آسيا، نبحث منذ عامين عن ناد في الهند وأستطيع القول إننا سنتوصل لاستثمار هناك، نرى أن هوس كرة القدم ينمو بوتيرة طبيعية في الهند وهذا يرفع عدد الأندية إلى أكثر من 7 لكننا طبعاً لن نشتري 100 ناد، لا يمكنني رؤية ما سيحدث بعد 10 سنوات لكن ربما تشتري المجموعة فريقين أو ثلاثة مستقبلا.

وعمل سوريانو مع برشلونة في حقبته الذهبية تحت قيادة جوارديولا ورحل عنه بسبب التصويت ضد فكرته بالتوسع في بلدان أخرى لكن حلمه تحول لحقيقة مع مجموعة سيتي.