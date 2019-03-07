«بوكس بارك» تستضيف «تذوقوا طعم الحياة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتيح «بوكس بارك» من «مِراس»، لزوارها حتى بعد غد المشاركة في فعالية «تذوقوا طعم الحياة»، والاستمتاع بالمأكولات الصحية ومجموعة مختارة من الأنشطة تحت شعار: «تعرفوا إلى مكونات طعامكم، تذوقوا طعم الحياة».

واعتمدت الوجهة، خيارات الأطعمة العضوية ضمن مهرجان دبي للمأكولات هذا العام، وتوفر أنشطة مملوءة بالمرح لنشر الوعي لدى الأحباء الصغار حول منافع الزراعة العضوية.

وبإمكان الأطفال المشاركة في نشاطات منوعة مثل تصميم الأوعية الفخارية، والزراعة العضوية، والحرف الزراعية، كما تقوم فتاة المزرعة في بوكس بارك بتسلية الأطفال عبر جلسات زاخرة بالمعلومات المفيدة حول الفواكه والخضراوات العضوية وطرق زراعتها. ويستمتع الصغار بمشاهدة فيلم تعليمي حول عالم الزراعة العضوية، فضلاً عن إمكانية المشاركة في أنشطة أخرى تتمحور حول موضوع الطبيعة، مثل الرسم على الوجوه.