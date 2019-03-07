شكرا لقرائتكم خبر عن حور القاسمي: نعمل على مواكبة المشهد الفني العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

إن الفن مطالب بمحاولة اختراق «غرفة الصدى» التي تعكس توجهات المتحكمين في صناعة الأفكار حول العالم، وطريقة إظهارهم للحقائق كما يريدونها أن تكون لا كما هي كائنة بالفعل، ذلك هو ما يختزل شعار بينالي الشارقة 14 والذي يأتي تحت عنوان «خارج السياق»، وهو ما شرحته الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، في مؤتمر صحفي انعقد صباح أمس في بيت النابودة في المنطقة التراثية في الشارقة، وحضر المؤتمر القيمون الثلاثة للأعمال الفنية المشاركة فيه، وهم زوي بُت والدكتور عمر خليف وكلير تانكوس، حيث قدموا بدورهم نظرة شاملة على المعارض التي يقيمونها، إضافة لذلك حضر المؤتمر جمع كبير من الصحفيين والفنانين.

وفي كلمتها الاستهلالية للمؤتمر أكدت الشيخة حور أن بينالي الشارقة عمل طيلة كل دوراته على مواكبة التغيرات التي تشهدها الفنون المعاصرة وقالت: «لقد عمل بينالي الشارقة عبر مسيرته الطويلة على مواكبة المتغيرات التي طرأت على الفنون المعاصرة، واستطاع عبر برامجه المتنامية وعروضه المحلية والدولية، أن يسهم في صياغة المشهد الفني الراهن».

عبرت الشيخة حور عن سعادة المؤسسة بدعوة القيمين الثلاثة وعرضهم لأفكارهم في كيفية الخروج من السياقات النمطية المكررة أو «غرفة الصدى» التي هي تعبير رمزي عن الأفكار والحقائق، التي ينتجها ويكرسها صانعو الإعلام والأفكار ويمررونها على أنها أفكار تمثل الحقيقة، فقالت: «كنا سعداء بدعوة القيمين زوي بُت وعمر خليف وكلير تانكونس، الذين قدموا تصوراتهم وتساؤلاتهم حول كيفية الخروج عن السياقات المكرَسة، أو مغادرة (حجرة الصدى) التي يتردد في أرجائها صخب الإعلام السائد، ونظريات المؤامرة، وتكريس الأنماط الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تخدم مصالح وتوجهات محددة».

وأوضحت الشيخة حور بعد ذلك أن البينالي الرابع عشر سينتظم تحت ثلاثة معارض كل منها يجسد وجهة نظر أحد القيمين، وشرحت ذلك قائلة: «بينالي الشارقة الرابع عشر ينتظم تحت ثلاثة معارض رئيسية تعبر عن وجهة نظر كل قيم»، وأضافت: «في معرض ( رحلة تتخطى المسار)، تلقي زوي بُت نظرة طويلة على حركة الإنسانية والأدوات التي مكنتها من البقاء، ويعاين معرض ( صياغات لزمن جديد) للقيم عمر خليف التجربة اليومية في خضم التغير الاجتماعي والسياسي والتكنولوجي المتسارع في الزمن، ويبرز معرض ( ابحث عني فيما تراه) لكلير تانكونس النزوح كسمة أساسية للحداثة»

وأشارت الشيخة حور إلى أن البينالي سيتزامن مع لقاء مارس 2019 وقالت: «يتزامن البينالي في هذه الدورة مع لقاء مارس 2019، الذي يضم جلسات نقاشية تستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول من البينالي، ويناقش كل يوم تصورات واحد من القيمين وطريقة مقاربتهم لشعار البينالي، وسوف نرى عبر الأيام كيف تتوسع القراءات وعروض الأداء التي يقدمها المتحدثون المحليون والإقليميون والدوليون حول العروض الديناميكية لأكثر من 80 فناناً مشاركاً في البينالي».

بعد ذلك تناول الكلام القيمون الثلاثة فشرح كل منهم مقومات المعرض الذي يقيمه وسماته الأساسية، وفي هذا الإطار أبرزت زوي بُت أن معرضها المعنون ب «رحلة تتخطى المسار» يقدم سياقاً أعمق لحركة الإنسانية ومجمل الأدوات التي تمكن أو تعيق في بعض الأحيان بقاءها، ويستعرض في هذا المجال الطقوس الروحية والعادات الثقافية والمسارات التكنولوجية وتطوراتها وحتى أحكام القانون، وأوضحت بُت أن الرحلة البشرية وسيرورتها المرتبطة بتلك الأشياء الآنفة الذكر، تنطوي على مطالبات صارخة بضرورة تبيان الحقيقة التاريخية، واختلافها عما ينشر في بعض الكتب وعلى الإنترنت من قصص وحكايات تمثل ما يروجه صانعو (غرفة الصدى) الآنفة الذكر.

وأكدت بُت أن الفنانين المشاركين في معرضها سيكشفون عبر أعمالهم عن سرد خيالي لكوكبنا، وهو ما سيضعنا أمام ما تم إغفاله أو فقدانه في «حجرة الصدى»، كما شددت بُت على أن معرضها يسعى إلى إعطاء ذلك التنوع المطلوب في إنتاج الأفكار، ودعم التسامح وتعزيز احترام الاختلافات، عن طريق رواية التاريخ لا كما تعلمناه بل كما هو في الحقيقة ودون تقييد ولا تزييف.

عمر خليف قيم معرض «صياغات لزمن جديد» قال من جهته إن كل فنان لديه عدة قصص يريد أن يقدم من خلالها شيئاً مختلفاً، وأبرز أن دوره كقيم هو أن يجسد دور الراوي لكل تلك القصص، وأن يوفر الفرصة للفنانين كي ينشروا قصصهم على الملأ وبالشكل الذي يريدونه.

Advertisements

واستعرض عدة نماذج من أعمال الفنانين المشاركين في معرضه، حيث ركزت كلها على توضيح كيف تحول مفهوم التاريخ في ظل التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية الحالية، وكيف يمكن انطلاقاً من كل ذلك إعادة تصور الثقافة المادية، وأبرز خليف أن المعرض يعاين كيفية تشكل الاقتصاديات حول الثقافة التكنولوجية، والآلية التي يمكن أن تسمح باستعادة التاريخ المفقود أو المجهول.

وأكد خليف أن أخطر ما يمكن أن يتعرض له البشر هو الأخبار الزائفة وسهولة انتشارها، والذي يخلق بدوره حقائق يجري تعميمها ونشرها لتخفي كل ما سواها.

القيمة كلير تانكونس تناولت الحديث في نهاية المؤتمر وشرحت خصوصيات معرضها «ابحث عني فيما تراه»، وأوضحت أنه منصة مفتوحة لصور المهاجرين، حيث تظهر فيه صور تحاكي مكونات الشارقة العديدة كمدينة وإمارة.

وأبرزت تانكونس أن المعرض يقدم ظاهرة الانزياح والهجرة ليس باعتبارها حركة للبشر فقط، بل بوصفها حركة للأشياء كذلك.

ولفتت تانكونس الانتباه إلى أن معرضها الذي تقيمه يحاول القول لنا جميعا: ابحث عني في ما هو نازح، ويحتفي بالمصنوعات اليدوية النازحة، واللغات المشفرة، والوجود العابر، وومضات الضوء وعلامات الظل، و الحياة المعاصرة في الحيز الذي يتداخل فيه اثنان هما «أنا وأنت»، وكيف يمكن البحث عن الكامن وراء ما نراه أو ما يراد لنا أن نراه من طرف مجموعات حجرة الصدى.

جدير بالذكر أن بينالي الشارقة في دورته الرابعة عشرة سينطلق اليوم ويستمر حتى 10 يونيو 2019، وسيشهد عروضاً عديدة في مواقع مختلفة من إمارة الشارقة.

أفلام وبرامج تعليمية

يشهد برنامج فعاليات البينالي العديد من عروض الأفلام المستقلة التي تهدف إلى خلق منصة مختلفة لمحبي السينما في الإمارات، ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام، تعرض أسبوعياً في الفترة من 15 مارس/ آذار إلى 26 إبريل/ نيسان 2019، في سينما سراب المدينة بمنطقة المريجة. وتتنوع الأفلام المقدمة ما بين روائية وتجريبية ووثائقية ذات صلة بمحاور المعارض الرئيسية الثلاثة، في حين تركز الأفلام التي تعرض خلال شهر إبريل على ممارسة الفنان «كيدلات تاهيميك».

كما تقدم المؤسسة عدداً من البرامج التعليمية التي تتماشى مع مفهوم «خارج السياق»، وتتضمن البرامج الموجهة للكبار والأطفال ورش عمل مستوحاة من أعمال الفنانين المشاركين التي تركز على موضوعات التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والكتابة، وعروض الأداء. بينما تركز ورش العمل الموجهة لذوي الإعاقة على مهارات التصوير الفوتوغرافي، وصناعة الدمى، والرسم، وصناعة الأدوات الموسيقية، والفن الإسلامي. أما البرنامج الموجه للمدارس ومراكز الناشئة فيطرح مجموعة من ورش العمل والرحلات الميدانية التي تتناول عدة موضوعات، من ضمنها الفن التجريدي، والهندسة المعمارية، والقصص المصورة.