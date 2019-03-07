التوازن.. بداية أفضل لمسيرة إنصاف المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مها عادل

المرأة والرجل يشكلان سوياً، جناحي الطائر العملاق الذي يستطيع أن يحمل عالمنا، ويحلق به لأعلى مراتب التقدم الحضاري، والإنساني، والتكنولوجي، فهما كفتا الميزان الذي بتحقيق توازنه تستقيم الحياة، وتتضافر الجهود للارتقاء بحياة البشر في كل أنحاء العالم.

وإيماناً منها بأهمية تحقيق العدالة والتوازن والتعاون بين عنصري البشرية، اختارت منظمة الأمم المتحدة للمرأة هذا العام عبارة «توازن للأفضل» شعاراً لاحتفالها بيوم المرأة العالمي 2019.

لا شك في أن العالم الذي يتسم بالتوازن هو بالتأكيد عالم أفضل، ومن هنا تنبع أهمية ضرورة البحث عن سبل زيادة فرص التوازن بين الجنسين في كل أنحاء العالم، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة والعدل .

وقررت المنظمة أن يكون موضوع الاحتفال معبراً عن محاور وركائز عدة، ملخصها «نطمح إلى المساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير».

ويهتم موضوع هذا العام بالوصول إلى طرق ابتكارية تمكن من النهوض بزيادة فرص التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة، لا سيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية، وإمكانية الحصول على الخدمات العامة، والبنية التحتية المستدامة، والبحث عن حلول متكاملة وجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين جميع النساء والفتيات، وإتاحة الفرص أمامهن للقيام بدورهن في خدمة أنفسهن، وعائلاتهن، وأوطانهن.

ما يظهر جلياً، استناداً إلى التوقعات الحالية، أنه لن تكفي التدخلات القائمة لتحقيق التوازن في العالم بحلول عام 2030. لذلك تعتبر الحلول الإبداعية التي تحقق تغييراً وتطويراً في مسارات العمل التقليدية محورية وضرورية لإزالة الحواجز البنيوية، وضمان عدم استثناء أية امرأة، أو فتاة من المشاركة.

ومن المؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا يتيحان فرصاً غير مسبوقة أمام جميع النساء حول العالم، ورغم ذلك، تشير الاتجاهات إلى فجوة رقمية متنامية قائمة على النوع الاجتماعي، إذ إن النساء أقل تمثلاً في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصميم، وذلك قد يمنعهن من القيام بابتكارات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والتأثير فيها من أجل تحقيق مكاسب تحويلية للمجتمع.

وأصبحت الحاجة ملحة للاستفادة من الخبرات الأنثوية في صناعة المستقبل، وأن تؤثر أفكار وخبرات النساء بصورة متساوية مع الرجل في تصميم وتنفيذ الابتكارات التي تشكل مجتمعاتنا المستقبلية، بدءاً من العمليات المصرفية عبر الهاتف النقال وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي.

والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 تركز علي تفعيل هذه الأفكار التي تدعو للتوازن بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص في شتي مناحي الحياة. وتسعي هذه لإنهاء أي مظهر للتمييز، أو الظلم ضد المرأة من العالم بحلول عام 2030. وهذه الأهداف هي: ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين، والفتيات والفتيان، بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، لضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم قبل الابتدائي، حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام، والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، وغير ذلك من أنواع الاستغلال، والقضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه أعضاء الإناث (الختان).