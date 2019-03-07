هذا ودوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.
وكان افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان له مساء اليوم الأربعاء، "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك".
يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن إصابة شاب برصاص في الرأس خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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