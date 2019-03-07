الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

القدس/سعيد عموري/الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قيام "نظام القبة الحديدية الدفاعي، اعترض صاروخ أطلق من قطاع غزة".

وبحسب الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فإن صفارات الإنذار دوت عقب إطلاق الصاروخ من غزة.

وأشار أدرعي إلى أنه "تم تنشيط القبة الحديدية، وإسقاط الصاروخ بعد أن أطلق باتجاه مجمع مستوطنات أشكول".

ونوه إلى أن صفارات الإنذار الأخرى دوت في النقب الغربي عند حدود شمال قطاع غزة، بعد إلقاء عبوة ناسفة على الحدود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.