الخميس انطلاق الجولة الـ23 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

صحيفة الخليج الالكترونية

تنطلق الخميس المرحلة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين تجمع الأولى الشباب بالفيصلي، والثانية التعاون والرائد.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مباراة الشباب وضيفه الفيصلي، إذ يحتل صاحب الأرض المركز الثالث بـ40 نقطة، في حين جمع الفيصلي 30 نقطة في المركز الثامن.

ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مواجهة التعاون والرائد، وأضاف الأولى إلى رصيده 39 نقطة وضعته في المركز الرابع، بينما يقف الرائد في المركز العاشر بـ25 نقطة.

وتستأنف الجولة يوم الجمعة بأربع لقاءات، يفتتحها القادسية حينما يستضيف الأهلي على ملعب الأمير سعود بن جلوي “الراكة” بالخبر، أهل الدار يدخلون المباراة بـ24 نقطة في المركز الـ11، وضيفهم يملك 37 نقطة في المركز الخامس.

وتتواصل مباريات الجمعة بلقاء يجمع النصر والاتفاق على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويبدأ المستضيف المباراة بـ49 نقطة في المركز الثاني، فيما أضاف الاتفاق إلى رصيده 28 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء، أصحاب الأرض جمعوا 16 نقطة في المركز الـ15، ولدى الفيحاء 19 نقطة في المركز الـ 13.

كما يحل الوحدة ضيفًا على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، أهل الدار يدخلون المواجهة في المركز الأول بـ55 نقطة، فيما يملك الوحدة 35 نقطة في المركز السادس.

وتختتم المرحلة يوم السبت بمباراتين، يلتقي في الأولى الفتح بضيفه الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويحتل الفتح المركز السابع بـ32، فيما يقف الباطن في المركز الـ14 بـ19 نقطة.

وفي آخر المباريات، يستضيف الحزم على ملعبه ناديه في الرس فريق أحد، أهل الدار أضافوا إلى رصيدهم 23 نقطة في المركز الـ12، ويملك أحد 13 نقطة في المركز الـ16.