المسابقات تحدد موعد مباريات ربع نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
* الاثنين 1 أبريل:
– الاتحاد والباطن (مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة)
– النصر والجيل (استاد الملك فهد الدولي بالرياض)
– الاتفاق والهلال (استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام)
* الثلاثاء 2 أبريل:
– التعاون والوحدة (مدينة الملك عبدالله ببريدة)
واعتمدت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة يوم السبت الموافق 27 أبريل 2019، والتي سيتحدد على ضوئها طرفي المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، وموعد إقامتها.
وقررت اللجنة بناءً على ذلك إقامة الجولتين 29 و30 ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومي 11 و16 مايو المقبل.
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