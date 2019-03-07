مدرسة الفروسية الدولية تنظم بطولة الفرسان المحترفين الأولى لقفز الحواجز

الرياض

تستعد مدرسة الفروسية الدولية لإطلاق بطولة الفرسان المحترفين لقفز الحواجز بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، تحت رعاية الاتحاد السعودي للفروسية، كأول بطولة من نوعها بالمملكة.

وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف بن يعقوب البيتوني ان البطولة التي تستضيفها المدرسة وتجري منافساتها لمدة أربعة ايام ستكون الأولى من نوعها في إقامة منافسة رياضية فريدة ومتميزة يتم من خلالها تسليط الضوء على رياضة الفروسية لقفز الحواجز وفرسان المملكة المحترفين وما يتمتعون به من مهارة عالية تعتبر فخر الرياضة السعودية ومحل اهتمام المجتمع السعودي المحب للرياضة العربية الاصيلة.

وأكد البيتوني على أن مدرسة الفروسية الدولية أتمت جاهزيتها لاستضافة البطولة التي ستحظى بمتابعة إعلامية قوية من كافة وسائل الاعلام في المملكة، وستشهد حضور ومتابعة جماهيرية كبيرة من خلال مجموعة من الجوائز والمحفزات التي وفرتها المدرسة لهذا العام، مشددا على ان تنظيم البطولة سيكون تنظيما مشرفا، مثمنا الدعم الذي تلقاه البطولة من الشركات الراعية لهذا الحدث والتي تعمل معها إدارة المدرسة على تقديم جوائز قيمة للفرسان المشاركين والجماهير الحضور.

كما اكد البيتوني اهتمام وتعاون كافة اللجان العاملة بالاتحاد السعودي للفروسية مع مدرسة الفروسية الدولية لتخرج هذه البطولة بالشكل الذي يتناسب مع مكانة الفروسية السعودية وتبوئها مراكز الصدارة ولتعكس مدى ما تحظى به هذه الرياضة العربية الأصيلة من اهتمام ومتابعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ومن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظهم الله-، مشيراً إلى أن الاستعدادات داخل المدرسة ومراحل الإعداد والترتيب لتنظيم هذه البطولة تتم بالتنسيق مع المسئولين في الاتحاد السعودي للفروسية من أجل إخراج هذه البطولة بالصورة اللائقة.

وأشار المهندس يوسف البيتوني إلى أن مدرسة الفروسية الدولية التي يعود تاريخ إنشائها الى عام 1965م تعد أحد أهم وأبرز مراكز تدريب الفروسية بالمملكة ودول الخليج العربية وتحتوي على عدد من المضامير ذات المساحات الكبيرة والحواجز ذات المقاسات الدولية للتدريب على رياضة الفروسية وهي أول مدرسة في المملكة تعنى بتدريب هواة الفروسية من مختلف الأعمار على رياضة الفروسية.