أمريكا تتوعد بمعاقبة من يساعد #الرئيس_الفنزويلي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي مؤسسات أجنبية تساعد في تمويل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال بولتون في بيان نقلته “فرانس برس”: “الولايات المتحدة أبلغت المؤسسات المالية الأجنبية بأنها ستواجه عقوبات لمشاركتها في تسهيل التحويلات المالية غير القانونية التي تفيد نيكولاس مادورو وشبكته الفاسدة”.

ويقود الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً دولية لإزاحة “مادورو” وتنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو خلفاً له، بعد أن اعترفت به واشنطن رسمياً رئيساً انتقالياً للبلاد.

وتحاول واشنطن شل قدرة “مادورو” على الحصول على أموال من خلال فرضها عقوبات على شركة النفط الحكومية “بي دي في اس ايه” وتسليم “غوايدو” السلطة للتحكم في حسابات فنزويلا في البنوك الأميركية.